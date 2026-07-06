Reifenmontage-Firma in die Pleite geschlittert

Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwältin Daniela Weiss in Feldkirch bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 1. Oktober über den Kreditschutzverband KSV1870 anmelden. Unklar ist derzeit noch, wie es zu der finanziellen Schieflage kommen konnte. Der KSV1870 wird die Gründe dieser Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Auch über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter zu entscheiden sein.