Reifenmontage-Firma in die Pleite geschlittert

Die „Goldstone Reifenmontage“ in der Vorarlberger Gemeinde Rankweil ist in Konkurs. Die Details zu der Pleite sind noch nicht bekannt und müssen erst vom Masseverwalter erhoben werden.
Über das Vermögen des Unternehmens „Goldstone Reifenmontage e.U.“ mit Sitz in Rankweil wurde das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Ein Dienstnehmer ist von der Pleite betroffen. Auf welchen Betrag sich die Schulden belaufen, ist derzeit unbekannt.
Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwältin Daniela Weiss in Feldkirch bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 1. Oktober über den Kreditschutzverband KSV1870 anmelden. Unklar ist derzeit noch, wie es zu der finanziellen Schieflage kommen konnte. Der KSV1870 wird die Gründe dieser Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Auch über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter zu entscheiden sein.
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