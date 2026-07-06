Kleiderfund löste Großeinsatz am Bodensee aus

Gegen 21.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass im Bereich des Melanie-Badestegs in Lochau Handtücher und Schuhe unbeaufsichtigt am Ufer liegen würden. Weil von den Besitzern jede Spur fehlte und ein Badeunfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine umfangreiche Suchaktion gestartet.