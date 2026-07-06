Kleiderfund löste Großeinsatz am Bodensee aus

Herrenlose Handtücher und Schuhe am Melanie-Badesteg in Lochau haben am Sonntagabend einen großangelegten Sucheinsatz ausgelöst. Da ein Badeunfall befürchtet werden musste, suchten Polizei und Wasserrettung mit Boot und Hubschrauber nach einer vermissten Person – ohne Erfolg.
Gegen 21.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass im Bereich des Melanie-Badestegs in Lochau Handtücher und Schuhe unbeaufsichtigt am Ufer liegen würden. Weil von den Besitzern jede Spur fehlte und ein Badeunfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine umfangreiche Suchaktion gestartet.
Suche aus Luft und zu Wasser
Unverzüglich wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften mobilisiert. Mehrere Polizeistreifen durchkämmten den Uferbereich, während das Polizeiboot und Kräfte der Wasserrettung das Gewässer absuchten.
Aus der Luft unterstützte der Polizeihubschrauber „Libelle“ die Aktion. Diese verlief jedoch erfolglos. Sachdienliche Hinweise zu dem Zwischenfall werden an die Polizeidienststelle Hard-See erbeten.
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