Achtung: Ohne Hinflug kann Rückflug verfallen!

Eigentlich wollten Norbert G. und seine Frau mit einer Kreuzfahrt Schottland und Island erkunden. Doch kurz vor dem Abflug wurde Frau G. am Flughafen Wien ohnmächtig und knallte vor den Augen ihres Mannes mit dem Kopf auf den Steinboden. „Ein großes Lob an das Rettungssystem am Flughafen Wien. Innerhalb von zwei Minuten war eine Dame da, die die Rettungskette in Gang setzte“, erinnert sich der Niederösterreicher. Statt nach Schottland ging es an diesem Tag zunächst ins Krankenhaus.