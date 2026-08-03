Archiv geht mitten in der Nacht in Flammen auf

Feuer rasch gelöscht

Ein Atemschutztrupp der alarmierten Feuerwehr drang umgehend zum Brandherd vor und startete mit dem Innenangriff. Die Löscharbeiten zeigten rasch Wirkung: Bereits um 2.32 Uhr konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Es gelang den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf andere Bereiche des Archivs oder angrenzende Räumlichkeiten zu verhindern. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, auch eine Evakuierung war nicht erforderlich. Die stark verrauchten Räume wurden im Anschluss belüftet.