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Archiv geht mitten in der Nacht in Flammen auf

Vorarlberg
03.08.2026 07:55
Das Landeskrankenhaus in der Vorarlberger Hauptstadt Bregenz.
Das Landeskrankenhaus in der Vorarlberger Hauptstadt Bregenz.(Bild: Weissengruber und Partner)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in der Landeshauptstadt: Im Archiv des Landeskrankenhauses Bregenz war in der Nacht auf Montag ein Feuer ausgebrochen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Brand war rasch gelöscht und größerer Schaden konnte so verhindert werden.

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Aus bislang nicht restlos geklärter Ursache brach am Montag gegen 2.01 Uhr in einem Archivraum des LKH Bregenz ein Feuer aus. Als wahrscheinlicher Auslöser für den Brand gilt laut Angaben der Einsatzkräfte ein technischer Defekt bei einem Computer oder einem Etikettiergerät.

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Feuer rasch gelöscht
Ein Atemschutztrupp der alarmierten Feuerwehr drang umgehend zum Brandherd vor und startete mit dem Innenangriff. Die Löscharbeiten zeigten rasch Wirkung: Bereits um 2.32 Uhr konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Es gelang den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf andere Bereiche des Archivs oder angrenzende Räumlichkeiten zu verhindern. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, auch eine Evakuierung war nicht erforderlich. Die stark verrauchten Räume wurden im Anschluss belüftet.

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