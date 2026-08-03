Vorzeitiges MotoGP-Aus? KTM-Pilot spricht Klartext

Zudem sorgte eine Schulterverletzung, an der Vinales seit Juli vergangenen Jahres laboriert, immer wieder für Probleme. „Letzte Woche war ich im APC (Red Bull Athlete Performance Centre) und langsam wird mir klar, warum ich mich nicht erholen kann. Ich vergleiche all diese Informationen mit den Aussagen meiner Ärzte, um zu prüfen, ob das das Problem ist und wie ich die Situation verbessern kann“, kündigt er jetzt an.