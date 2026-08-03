Vorzeitiges MotoGP-Aus? KTM-Pilot spricht Klartext

Maverick Vinales hat sich in den vergangenen Wochen einen öffentlichen Streit mit KTM geliefert. Nun droht ihm offenbar das vorzeitige MotoGP-Aus bei Tech3. Davon will der 31-jährige Spanier jedoch nichts wissen.
„Ich lese immer wieder Artikel, die keinen Sinn ergeben“, schreibt Vinales in seiner Instagram-Story. Zuvor hatte ein Bericht der spanischen Ausgabe von „Motorsport.com“ für Aufsehen gesorgt. Es war die Rede von einer möglichen vorzeitigen Trennung bei KTM. Testfahrer Pol Espargaro könnte schon bald den Platz von Vinales bei Tech3 übernehmen, hieß es.
Wegen Vertragsdetails lieferte sich der Pilot zuletzt einen öffentlichen Schlagabtausch mit seinem Team. „Wenn ich nicht in der MotoGP weitermache, gibt es dafür nur einen Schuldigen: KTM“, schimpfte Vinales.
Zudem sorgte eine Schulterverletzung, an der Vinales seit Juli vergangenen Jahres laboriert, immer wieder für Probleme. „Letzte Woche war ich im APC (Red Bull Athlete Performance Centre) und langsam wird mir klar, warum ich mich nicht erholen kann. Ich vergleiche all diese Informationen mit den Aussagen meiner Ärzte, um zu prüfen, ob das das Problem ist und wie ich die Situation verbessern kann“, kündigt er jetzt an.
„Hört auf damit“
Und ergänzt: „Hört auf, dumme Artikel über mich zu schreiben – ich werde nicht in die Superbike-WM wechseln und werde das Jahr so zu Ende fahren, wie es in meinem Vertrag steht.“ Ein vorzeitiges MotoGP-Aus kommt für Vinales, der lediglich zehn WM-Punkte auf dem Konto hat, also nicht infrage …
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