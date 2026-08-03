Bub von Auto erfasst und durch Luft katapultiert

Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz vor 21 Uhr. Ein 63-jähriger Deutscher sei laut Polizei mit seinem Auto auf der Reuttener Straße (B187) in Lermoos unterwegs gewesen, als auf Höhe eines Restaurants plötzlich ein siebenjähriger belgischer Bub gemeinsam mit seinem Bruder (13) die Fahrbahn vom gegenüberliegenden Parkplatz überqueren wollte.