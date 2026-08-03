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Schalke stinksauer: Wechsel doch noch geplatzt

Deutsche Bundesliga
03.08.2026 07:49
Schalke-Trainer Miron Muslic
Schalke-Trainer Miron Muslic(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das kommt überraschend! Der Wechsel von Jesper Lindström zum deutschen Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist offenbar vorerst geplatzt.

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Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sollen die Königsblauen verärgert sein, dass sich die SSC Neapel nicht an Absprachen gehalten habe.

War schon in Deutschland
Zuvor hatte unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass eine Einigung zwischen den Klubs erfolgt sei. Lindström war demnach bereits in Deutschland zur Vertragsunterschrift. Nun soll es erst einmal zurück nach Italien gehen.

Der 26-jährige Däne vom SSC Neapel sollte zunächst ausgeliehen werden. Differenzen gab es demnach, ob es anschließend eine Kaufoption oder Kaufpflicht gibt.

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