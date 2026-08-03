Schalke stinksauer: Wechsel doch noch geplatzt

Das kommt überraschend! Der Wechsel von Jesper Lindström zum deutschen Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist offenbar vorerst geplatzt.
Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sollen die Königsblauen verärgert sein, dass sich die SSC Neapel nicht an Absprachen gehalten habe.
War schon in Deutschland
Zuvor hatte unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass eine Einigung zwischen den Klubs erfolgt sei. Lindström war demnach bereits in Deutschland zur Vertragsunterschrift. Nun soll es erst einmal zurück nach Italien gehen.
Der 26-jährige Däne vom SSC Neapel sollte zunächst ausgeliehen werden. Differenzen gab es demnach, ob es anschließend eine Kaufoption oder Kaufpflicht gibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.