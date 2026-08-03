„Mir wurde empfohlen, nicht selbst Auto zu fahren“

Ausschluss und Vier-Punkte-Abzug

Was war passiert? Der FC Southampton musste in der vergangenen Saison seinen Aufstiegstraum nach einer Niederlage vor dem Schiedsgericht im Zuge eines Spionage-Skandals begraben. Der Klub war von der EFL angeklagt worden, weil ein Mitarbeiter der „Saints“ vor dem Play-off-Halbfinal-Sieg eine Trainingseinheit des Gegners FC Middlesbrough ausspioniert haben soll. Daraufhin wurde Southampton aus den Championship-Play-offs ausgeschlossen und mit einem Vier-Punkte-Abzug für die kommende Saison bestraft.