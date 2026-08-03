Wechsel steht bevor: WM-Held begeistert empfangen

Kap Verdes WM-Held Vozinha ist vor seinem anstehenden Wechsel zu Colo-Colo begeistert am Flughafen in Santiago de Chile empfangen worden. Mehrere hundert Fans des Spitzenklubs feierten den 40-jährigen Torhüter bei der Ankunft.
Rekordmeister Colo-Colo, bei dem Vozinha einen Vertrag für ein halbes Jahr mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschreiben soll, zeigte mehrere Fotos und Videos von Vozinhas Ankunft auf X. „Ich bin sehr froh, hier angekommen zu sein“, sagte er.
Vozinha, der mit vollem Namen Josimar Jose Evora Dias heißt, hatte bis zum Sommer beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves gespielt.
Star bei der WM
Bei der Weltmeisterschaft trieb er den späteren Titelträger Spanien mit Kap Verde beim 0:0 im ersten Gruppenspiel zur Verzweiflung und wurde zum Social-Media-Star. Vor der WM hatte er weniger als 50.000 Follower auf Instagram. Mittlerweile steht er bei rund 29,5 Millionen.
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