Wassereintritt: Gewitter legte 20 Obusse lahm

Zahlreiche Fahrgäste mussten ihren Heimweg zu Fuß antreten. Auch die Durchsagen funktionierten nicht mehr. „Wir haben uns nicht ausgekannt“, berichtet ein verwunderter Buspassagier am Tag danach. Am Montag standen im Frühverkehr alle verfügbaren Fahrzeuge der Flotte im Einsatz, um das Angebot aufrechtzuerhalten. Darum waren auch ältere Reservefahrzeuge auf den Straßen der Stadt unterwegs.