Abnehmballon: Studie in Wien abgebrochen

Ballons sollen Sättigungsgefühl hervorrufen

In der ersten entsprechenden Studie an Patienten mit einem Body-Mass-Index (BMI) von mehr als 30 oder 35 und einer damit in Verbindung stehenden weiteren Erkrankung sollte deshalb ein neues Medizintechnik-Entwicklungsprodukt erprobt werden: Kleine Ballons (ein mal fünf Zentimeter mit zwölf Milliliter Silikon-Flüssigkeit), die ohne weitere Eingriffe geschluckt werden sollten. Das System soll sich dann im Magen durch die Körpertemperatur zu nierenartig aussehenden Ballons mit zehn mal sieben mal fünf Zentimetern „aufplustern“ (120 Milliliter Volumen) und – genauso wie die alten Ballons – für ein Sättigungsgefühl sorgen. Die nierenförmige Gestalt der Ballons wurde gewählt, um ein „Abwandern“ in den Darm zu verhindern. Die Studie sollte mit den ersten fünf Probanden beginnen und dann auf insgesamt 20 ausgedehnt werden.