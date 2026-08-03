Ukraine: Mann feuert auf Rekrutierungsoffiziere

Krawall in Lemberg

Die Gewalttat zeigt beispielhaft die Mobilisierungskrise, in der die Ukraine steckt. Immer wieder werden Rekrutierungsoffiziere von Männern angegriffen, die nicht an die Front wollen. Erst Anfang Juli hatte sich in Lemberg an einer Straßenkontrolle eine Demo mit Hunderten Teilnehmern entzündet. Militärfahrzeuge wurden umgekippt und Offiziere attackiert.