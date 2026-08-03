Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Attacken häufen sich

Ukraine: Mann feuert auf Rekrutierungsoffiziere

Ausland
03.08.2026 08:51
Die Polizei nahm den mutmaßlichen Schützen fest.
Die Polizei nahm den mutmaßlichen Schützen fest.(Bild: Nationale Polizei der Ukraine)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Ein 32 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend in einem ukrainischen Rekrutierungszentrum das Feuer eröffnet. Vier Angestellte wurden bei dem Angriff in Odessa verletzt, einer davon schwer. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen. Der Gewaltausbruch zeigt die Mobilisierungskrise der Ukraine.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Armee warben, habe der 32-Jährige mehrere Schüsse aus einer Pistole abgefeuert, so die Polizei. Vier Männer wurden dabei verletzt, einer von ihnen musste mit einer schweren Rückenwunde ins Spital eingeliefert werden, berichtet die Lokalzeitung „Dumskaja“.

In Wohnung verschanzt
Der Schütze flüchtete daraufhin. Die Polizei konnte die Wohnung des 32 Jahre alten Mannes ausfindig machen, wo er sich verschanzt hatte. Am Sonntagabend konnte die Polizei den Mann dann festnehmen.

Krawall in Lemberg
Die Gewalttat zeigt beispielhaft die Mobilisierungskrise, in der die Ukraine steckt. Immer wieder werden Rekrutierungsoffiziere von Männern angegriffen, die nicht an die Front wollen. Erst Anfang Juli hatte sich in Lemberg an einer Straßenkontrolle eine Demo mit Hunderten Teilnehmern entzündet. Militärfahrzeuge wurden umgekippt und Offiziere attackiert.

Lesen Sie auch:
Ruft Putin im Herbst eine neue Mobilmachung aus? Indizien sprechen dafür.
Bereitet sich aber vor
Neue Mobilmachung? Russen zittern, Kreml beruhigt
30.07.2026
Russland unter Druck
Kiew im Sold-Rausch, Putin jammert über Drohnen
12.06.2026

Attacken immer häufiger
Während es im ersten Kriegsjahr 2022 fünf Fälle von Attacken auf Rekrutierungspersonal gab, waren es vergangenes Jahr bereits 341. Bis Ende April 2026 zählte die ukrainische Nationalpolizei laut dem „Kyiv Independent“ 118 derartiger Vorfälle.

Es fehlt an Soldaten
Unabhängige Beobachter in Kiew sehen in der Ukraine massive Personalprobleme: Es fehlt an Soldaten an der Front. Neben Widerstand gegen die Rekrutierungen, die teils gewaltsam erfolgen, gibt es zudem Desertationen und Versuche, sich durch Bestechung vom Kriegsdienst freizukaufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
03.08.2026 08:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf