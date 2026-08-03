Trump will wieder Gespräche mit Iran aufnehmen

Straße von Hormuz bleibt Knackpunkt

„Sie wissen, dass die Hauptfrage die der Straße von Hormuz ist“ und es finde derzeit „ein Meinungsaustausch“ zu diesem Thema statt, sagte der Abgeordnete, der auch Sprecher des Ausschusses für nationale Sicherheit ist. Gleichzeitig sieht der iranische Präsident Massoud Pezeshkian das Rahmenabkommen mit den USA als künftigen Schwerpunkt der Außenbeziehungen seines Landes. Pezeshkian schrieb auf der Plattform X: „Wir müssen alles daran setzen, den Feind dazu zu zwingen, sich an das zu halten, was er unterzeichnet hat.“