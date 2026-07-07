Vergabe auf Eis: Unternehmen zieht vor Gericht

Jahrelange Debatte jetzt vor Gericht

Mit der Ausschreibung sollte der letzte noch offene Teil der burgenländischen Busreform abgeschlossen werden. Nachdem die großen Linienpakete bereits vergeben wurden, ging es diesmal ausschließlich um Regionalbuslinien für Klein- und Mittelbetriebe. Dass die Vergabe nun vor Gericht gelandet ist, trifft auf eine Debatte, die die Branche seit Jahren begleitet. Private Busunternehmen befürchten seit der Gründung der Verkehrsbetriebe Burgenland, dass die landeseigene Gesellschaft ihren Tätigkeitsbereich schrittweise ausweitet und regionale Betriebe dadurch unter Druck geraten.