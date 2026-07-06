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Hannah Darabos

Tochter von Ex-Minister ermittelt für Westmächte

Burgenland
06.07.2026 20:00
Die 33-jährige Burgenländerin ist bald als Geheimagentin im Einsatz.
Die 33-jährige Burgenländerin ist bald als Geheimagentin im Einsatz.(Bild: Daniela Matejschek)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Hannah Darabos, die Tochter des ehemaligen SPÖ-Verteidigungsministers Norbert Darabos, hat einen neuen Job. Bisher war die 33-Jährige Polizistin. Jetzt steigt sie zur Top-Agentin auf. Mit dem Rollenwechsel tauscht sie Uniform und Streifendienst gegen streng vertrauliche Missionen … 

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Dem breiten Publikum ist Hannah Darabos aus den verfilmten Stinatz-Krimis von Thomas Stipisits bekannt. Dort gehört die ausgebildete Schauspielerin und Musicalsängerin zum fixen Cast und mimt die Polizistin „Kampitsch“. Nun geht für die Burgenländerin ein weiterer Karriereschritt in Erfüllung: Bei den Sommerspielen Melk übernimmt sie in der 80er-Jahre-Musikrevue „Beat it – Da Da Da“ die Hauptrolle. Am 9. Juli ist in der Wachau-Arena Premiere, gespielt wird bis Mitte August.

Mit Papa Norbert Darabos. Er war im Kabinett Gusenbauer und Faymann I. Verteidigungsminister der ...
Mit Papa Norbert Darabos. Er war im Kabinett Gusenbauer und Faymann I. Verteidigungsminister der Republik Österreich.(Bild: Krone KREATIV/Ralph Darabos, Georg Hochmuth/APA)
Hannah Darabos als Polizistin „Kampitsch“ mit Chefermittler, Inspektor „Schiffi“ Sifkovits alias ...
Hannah Darabos als Polizistin „Kampitsch“ mit Chefermittler, Inspektor „Schiffi“ Sifkovits alias Thomas Stipsits, in den „Stinatz-Krimis“.(Bild: Jovan Stevanovic)

Alle guten Dinge sind drei
An der Seite von Künstlern wie Terry Chladt, Teresa Renner, Tanja Petrasek, Ramin Dustdar und Vincent Bueno – der Musiker ging für Österreich 2021 beim Eurovision Song Contest an den Start – spielt Darabos in der turbulenten Agenten-Geschichte eine Top-Agentin der Westmächte. Auch musikalisch hat das Stück jede Menge „Drive“: Neben den größten Hits der Neuen Deutschen Welle sind Evergreens des Austropop und Rock sowie Synthesizer-Klänge zu hören.

Für Darabos, die beim renommierten Sommertheaterfestival bereits 2024 in der Musikrevue „Simply the Best – In der Schickeria“ debütierte und auch 2025 in „Dream On – Ein kleines bisschen Glück“ zeigen konnte was sie drauf hat, ist das aktuelle Engagement also definitiv ein Höhepunkt ihrer bisherigen Laufbahn.

Mit Bühnenpartner und ESC-Vertreter Vincent Bueno.
Mit Bühnenpartner und ESC-Vertreter Vincent Bueno.(Bild: Daniela Matejschek)
Die Musikrevue verbindet bekannte Welthits der 1980er-Jahre mit einer humorvollen, temporeichen ...
Die Musikrevue verbindet bekannte Welthits der 1980er-Jahre mit einer humorvollen, temporeichen Handlung und zählt zu den großen Publikumsmagneten des niederösterreichischen Theatersommers.(Bild: Daniela Matejschek)

Vielseitig begabt
Schon als Kind entdeckte sie ihre Leidenschaft für Musik und Theater, spielte Gitarre und Tamburizza und sammelte erste Bühnenerfahrungen in der burgenlandkroatischen Musical- und Rockszene. Nach einem Sprachstudium, einem Auslandsjahr in Spanien und einer Tätigkeit als Lehrerin entschied sie sich schließlich für den professionellen Weg auf die Bühne und absolvierte ihre Musicalausbildung an der „Stage School Hamburg“.

Die Reise in die 1980er-Jahre weckt Erinnerungen an Vokuhila- und Dauerwellen-Frisuren und eine ...
Die Reise in die 1980er-Jahre weckt Erinnerungen an Vokuhila- und Dauerwellen-Frisuren und eine unmögliche Mode.(Bild: Daniela Matejschek)
Und selbstverständlich dürfen auch die guten, alten Musikkassetten nichjt fehlen!
Und selbstverständlich dürfen auch die guten, alten Musikkassetten nichjt fehlen!(Bild: Daniela Matejschek)

Seit ihrer Rückkehr nach Österreich ist sie regelmäßig auf Theater- und Musicalbühnen zu erleben. So etwa wirkte die Sängerin bereits in Produktionen der Vereinigten Bühnen Wien mit, darunter in „Das Phantom der Oper“.

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