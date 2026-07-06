Tochter von Ex-Minister ermittelt für Westmächte

Alle guten Dinge sind drei

An der Seite von Künstlern wie Terry Chladt, Teresa Renner, Tanja Petrasek, Ramin Dustdar und Vincent Bueno – der Musiker ging für Österreich 2021 beim Eurovision Song Contest an den Start – spielt Darabos in der turbulenten Agenten-Geschichte eine Top-Agentin der Westmächte. Auch musikalisch hat das Stück jede Menge „Drive“: Neben den größten Hits der Neuen Deutschen Welle sind Evergreens des Austropop und Rock sowie Synthesizer-Klänge zu hören.