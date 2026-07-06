Tochter von Ex-Minister ermittelt für Westmächte

Hannah Darabos, die Tochter des ehemaligen SPÖ-Verteidigungsministers Norbert Darabos, hat einen neuen Job. Bisher war die 33-Jährige Polizistin. Jetzt steigt sie zur Top-Agentin auf. Mit dem Rollenwechsel tauscht sie Uniform und Streifendienst gegen streng vertrauliche Missionen …
Dem breiten Publikum ist Hannah Darabos aus den verfilmten Stinatz-Krimis von Thomas Stipisits bekannt. Dort gehört die ausgebildete Schauspielerin und Musicalsängerin zum fixen Cast und mimt die Polizistin „Kampitsch“. Nun geht für die Burgenländerin ein weiterer Karriereschritt in Erfüllung: Bei den Sommerspielen Melk übernimmt sie in der 80er-Jahre-Musikrevue „Beat it – Da Da Da“ die Hauptrolle. Am 9. Juli ist in der Wachau-Arena Premiere, gespielt wird bis Mitte August.
Alle guten Dinge sind drei
An der Seite von Künstlern wie Terry Chladt, Teresa Renner, Tanja Petrasek, Ramin Dustdar und Vincent Bueno – der Musiker ging für Österreich 2021 beim Eurovision Song Contest an den Start – spielt Darabos in der turbulenten Agenten-Geschichte eine Top-Agentin der Westmächte. Auch musikalisch hat das Stück jede Menge „Drive“: Neben den größten Hits der Neuen Deutschen Welle sind Evergreens des Austropop und Rock sowie Synthesizer-Klänge zu hören.
Für Darabos, die beim renommierten Sommertheaterfestival bereits 2024 in der Musikrevue „Simply the Best – In der Schickeria“ debütierte und auch 2025 in „Dream On – Ein kleines bisschen Glück“ zeigen konnte was sie drauf hat, ist das aktuelle Engagement also definitiv ein Höhepunkt ihrer bisherigen Laufbahn.
Vielseitig begabt
Schon als Kind entdeckte sie ihre Leidenschaft für Musik und Theater, spielte Gitarre und Tamburizza und sammelte erste Bühnenerfahrungen in der burgenlandkroatischen Musical- und Rockszene. Nach einem Sprachstudium, einem Auslandsjahr in Spanien und einer Tätigkeit als Lehrerin entschied sie sich schließlich für den professionellen Weg auf die Bühne und absolvierte ihre Musicalausbildung an der „Stage School Hamburg“.
Seit ihrer Rückkehr nach Österreich ist sie regelmäßig auf Theater- und Musicalbühnen zu erleben. So etwa wirkte die Sängerin bereits in Produktionen der Vereinigten Bühnen Wien mit, darunter in „Das Phantom der Oper“.
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