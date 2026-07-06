Junge Burgenländerin gibt Kriegsopfern eine Stimme

Live dabei statt fernsehen

Gemeinsam mit Kameramann Roman Ketkov und Übersetzer Sasha Ushenko führte Thoma zahlreiche Gespräche mit Ukrainern, die seit Jahren an den Folgen des Krieges leiden: „Ich habe von schrecklichen Geschichten erfahren. Am meisten berührt hat mich das Schicksal der 67-jährigen Liudmyla. Erst starb ihr Mann an gebrochenem Herzen, weil er das Ausmaß der Zerstörung nicht mehr verkraftete. Dann wurde auch noch ihr Sohn entführt. Wenn man persönlich mit den Betroffenen spricht und ihr Trauma selbst miterlebt, fühlt es sich viel realer an, als wenn man nur in den Nachrichten davon hört.“