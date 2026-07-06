Glückseligkeit mit Al Bano auf seiner Spielwiese

Mit Zimmern, einem Restaurant, einer Bar, einer Kirche, einer Andenkenbudel. Die Steckdosen lügen nicht, das Anwesen ist in den vergangenen 25 Jahren nicht renoviert worden. Das fragwürdige Interieur der Kapelle wird nur von jenem des Restaurants übertroffen. Dort wird bestellt, und in der Geschwindigkeit eines Reisebusses steht das Essen auf dem Tisch, obwohl sonst keine Gäste anwesend sind. Der nächste, bitte, und der ist Al Bano, der ausnahmsweise nicht an der Wand hängt.