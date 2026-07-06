So geht es dem Neusiedler See nach der Hitzewelle

Fische passen sich an

Karpfen, Hechte, Schleie und Zander, die im flachen Steppensee leben, könnten sich nämlich an relativ warme Bedingungen anpassen. „Nachdem den Winter über Entschlammungsarbeiten stattgefunden haben und zehn Kilometer Schilfkanäle ertüchtigt wurden, damit die Wasserzirkulation ebenso in den hinteren Bereichen des Schilfgürtels ordentlich funktionieren kann, weist auch die Wasserqualität seit Beginn der großen Tourismussaison Bestwerte auf. Die Yachthäfen rund um den See sind voll mit Booten, auch die Tourismuszahlen passen. Nur Surfen mit Foiling-Boards ist derzeit teilweise nur eingeschränkt möglich“, verlautet aus dem Büro Dorner.