Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wasser verloren

So geht es dem Neusiedler See nach der Hitzewelle

Burgenland
06.07.2026 05:00
Der See als beliebter Touristenmagnet: „Die Leute haben verstanden, dass der Steppensee starken ...
Der See als beliebter Touristenmagnet: „Die Leute haben verstanden, dass der Steppensee starken Wasserstandsschwankungen ausgesetzt ist.“(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Europas größter Steppensee hat aufgrund der extremen Hitze in den letzten 14 Tagen wieder Wasser verloren. Besteht Grund zur Sorge? Die „Krone“ hat nachgefragt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwei Wochen lang Temperaturen zwischen 35 und fast 40 Grad, dazu anhaltende Trockenheit und starke Sonneneinstrahlung: Die große Hitzewelle von Mitte Juni bis Anfang Juli hat beim Neusiedler See Spuren hinterlassen. Kein Wunder, waren bereits der Winter und das Frühjahr 2026 außerordentlich niederschlagsarm.

23 Zentimeter unter dem Mittel
Lag der Wasserstand am 17. Juni, also einen Tag vor Beginn der Hitzewelle, laut Wasserportal Burgenland noch bei 115,34 Meter über Adria, ist er bis zum 4. Juli um ganze acht Zentimeter auf 115,26 Meter über Adria gesunken. „Damit liegen wir 23 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel. Der See hat geschwitzt, ja, aber er ist momentan ohne Einschränkungen nutzbar“, heißt es auf „Krone“-Anfrage aus dem zuständigen Büro von Landesrat Heinrich Dorner.

Der Neusiedler See reagiert naturgemäß sehr empfindlich auf Wetterextreme. Der Großteil seiner ...
Der Neusiedler See reagiert naturgemäß sehr empfindlich auf Wetterextreme. Der Großteil seiner Wasserverluste geht auf starke Verdunstung in den Sommermonaten zurück.(Bild: Reinhard Judt)

„Keinen Anlass zur Sorge“
Zum Vergleich: Im hydrologischen Katastrophenjahr 2022, als der Neusiedler See den niedrigsten Wasserstand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1965 aufwies, betrug der Pegeltiefststand 115,09 Meter über Adria. „Davon sind wir trotz der ersten großen Hitzewelle in diesem Jahr zum Glück noch weit entfernt. Es gibt also momentan keinen Anlass zur Sorge.“

Der Schiffsverkehr funktioniere problemlos. Die Wasserrettung und die örtlichen Stützpunktfeuerwehren könnten ungehindert arbeiten. Und auch von den Berufsfischern heißt es: „Den Fischen geht es gut! Sie haben auch aufgrund der gestiegenen Wassertemperaturen – diese lagen Ende Juni bei rund 30 Grad – nicht gelitten.“

Lesen Sie auch:
Stille als Lebensqualität sieht man in Neusiedl am See zunehmend in Gefahr.
80 Dezibel statt Ruhe
Wirbel am Neusiedler See: „Sind nicht am Prater“
02.02.2026
Krone Plus Logo
Profis schauen voraus
Genug Wasser? So wird die Saison am Neusiedler See
26.04.2026
Neues Buch
Als der Neusiedler See gar kein Wasser mehr hatte
14.05.2026

Fische passen sich an
Karpfen, Hechte, Schleie und Zander, die im flachen Steppensee leben, könnten sich nämlich an relativ warme Bedingungen anpassen. „Nachdem den Winter über Entschlammungsarbeiten stattgefunden haben und zehn Kilometer Schilfkanäle ertüchtigt wurden, damit die Wasserzirkulation ebenso in den hinteren Bereichen des Schilfgürtels ordentlich funktionieren kann, weist auch die Wasserqualität seit Beginn der großen Tourismussaison Bestwerte auf. Die Yachthäfen rund um den See sind voll mit Booten, auch die Tourismuszahlen passen. Nur Surfen mit Foiling-Boards ist derzeit teilweise nur eingeschränkt möglich“, verlautet aus dem Büro Dorner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
06.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
20° / 25°
Symbol wolkig
Güssing
18° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
18° / 25°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
19° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Oberpullendorf
18° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Wohnhaus zerstört
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
251.000 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
131.873 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
126.494 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1447 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
668 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
565 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Mehr Burgenland
Dank Solidaritätsfonds
Ferienzauber soll für alle Kinder möglich sein
Großer Festakt
Stadtgemeinde Mattersburg feierte den 100er
Rot-goldene Sonne
Die „Marke Burgenland“ ist 15 Millionen Euro wert
Krone Plus Logo
Burgenländer im Herzen
Dieser Mann setzt Doskozils Gesundheitsreform um
Padre Guilherme
Weltweit gefeiert: DJ-Pfarrer legt in Mörbisch auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf