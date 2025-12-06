Toyota GR GT: Fettes Coupé mit Achtzylinder-Hybrid

Ganz ohne Elektrifizierung kommt auch das neue Flaggschiff nicht aus: Der 4,0 Liter große Biturbobenziner unter der Fronthaube ist mit einem E-Motor kombiniert, das Hybridsystem kommt im GR GT auf eine Gesamtleistung von 650 PS und stellt 850 Nm zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit über 320 km/h angegeben.