Neuer Bericht warnt vor Tiertransporten auf See

„Krone“-Leser fordern Ende der Transporte

Für die beteiligten Organisationen steht deshalb fest: Solange Tiere über weite Strecken auf See transportiert werden, bleibt ihr Schicksal vielfach im Verborgenen. Auch die „Krone“ und ihre Leser fordern ein Ende der Lebendtiertransporte auf dem Seeweg sowie strengere Kontrollen entlang der gesamten Transportkette. Maria Boada-Saña von der „Animal Welfare Foundation“ bringt die Problematik auf den Punkt: „Sobald diese Tiere den Hafen verlassen, sind sie nicht mehr geschützt.“