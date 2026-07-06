Markus Marterbauer: Der heimliche Klimaminister

Um seine (klima-)politischen Ziele zu erreichen, nutzt Marterbauer aber nicht nur das Budget, er macht auch bei anderen Gesetzen Druck. Für die Aufhebung des CO2-Speicherverbots ist das Finanzministerium verantwortlich. Vor allem die Wirtschaft drängt darauf. Doch das Vorhaben ist mit einem anderen verknüpft: Die SPÖ will auch das wichtige Klimagesetz endlich beschließen, bevor sie das Verbot durchwinkt, das dürfte bereits bei den Regierungsverhandlungen so vereinbart worden sein. Totschnig muss das wiederum dem Wirtschaftsflügel seiner Partei erklären.