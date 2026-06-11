Toyota RAV4: Evolution mit Betonung auf dem E

Wer nicht anstecken möchte oder einen 68 l größeren Kofferraum (514 l) braucht, kann zum Vollhybrid greifen, der seinen Mini-Akku über Rekuperation bzw. über den Verbrenner auflädt – mit 185 (2WD) oder 194 PS (Allrad). Auch hier in Verbindung mit der CVT-Automatik. Klingt unter Lastbetrieb längst nicht mehr so angestrengt wie früher, ist für Hybrid-Einsteiger aber trotzdem noch gewöhnungsbedürftig. Dafür überaus sparsam, laut WLTP-Norm sind es 4,9 l/100 km.