Kane: Erst Held, dann machte er es wieder spannend

Klärungsversuch geht schief

Doch nur neun Minuten später war Kane der Unglücksrabe: Bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum traf der Bayern-Star den eingewechselten Brian Gutierrez am Fuß, wieder musste der australische Referee Alireza Faghani zum Schirm. Den folgenden Elfer verwertete Raul Jimenez. Ein mexikanischer Sturmlauf war die Folge, aber es blieb beim 3:2 für England.