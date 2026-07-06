„Wir sind so froh, dass unser Sigi überlebt hat“

Pfote stark geschwollen

Doch als er zurückkam, war Sigis Pfote doppelt so dick wie normal, und der Hund rührte sich nicht mehr. „Er hatte drei Bissstellen, die von einer Giftschlange – vermutlich einer Kreuzotter – stammten. Sein Kreislauf war zusammengebrochen, die Schwellung stieg immer weiter“, so B., der wieder zur Hütte eilte, weil er keinen Handyempfang hatte: „Ich hab’ den Notruf gewählt und bin bei der Polizei gelandet, die super hilfsbereit war.“