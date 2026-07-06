Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Schlange gebissen

„Wir sind so froh, dass unser Sigi überlebt hat“

Oberösterreich
06.07.2026 05:00
Der verletzte Schäfermischling schwebte in Lebensgefahr.
Der verletzte Schäfermischling schwebte in Lebensgefahr.(Bild: Alpinpolizei)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Ein Schäfermischling schwebte nach einem Schlangenbiss auf 1700 Metern Seehöhe in Lebensgefahr. Sein Herrl setzte einen Notruf ab, der Polizeihubschrauber stieg zur Rettung auf. Die „Krone“ sprach mit den Besitzern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Horst und Gabi B. waren am Samstag in ihrer Heimatgemeinde Ebensee mit ihrem Schäfermischling „Sigi“ vom Rinnerkogel in 1700 Meter Höhe zum Wildensee unterwegs. „Plötzlich ist er nicht weitergegangen, wollte einen Fuß nicht mehr belasten und ist umgekippt“, erzählt Horst B., der einen Beinbruch vermutete. Er eilte zur Rinnerhütte und borgte sich eine Hängematte als mögliche Tragehilfe aus.

„Sigi“, kurz bevor er von der Giftschlange gebissen wurde.
„Sigi“, kurz bevor er von der Giftschlange gebissen wurde.(Bild: Privat)

Pfote stark geschwollen
Doch als er zurückkam, war Sigis Pfote doppelt so dick wie normal, und der Hund rührte sich nicht mehr. „Er hatte drei Bissstellen, die von einer Giftschlange – vermutlich einer Kreuzotter – stammten. Sein Kreislauf war zusammengebrochen, die Schwellung stieg immer weiter“, so B., der wieder zur Hütte eilte, weil er keinen Handyempfang hatte: „Ich hab’ den Notruf gewählt und bin bei der Polizei gelandet, die super hilfsbereit war.“

Der verletzte Hund wurde mit dem Heli ins Tal geflogen.
Der verletzte Hund wurde mit dem Heli ins Tal geflogen.(Bild: Michael Dietrich)

Hund in Lebensgefahr
Aufgrund der Lebensgefahr, in der „Sigi“ schwebte, wurde die Crew des Polizeihelikopters „Libelle“ losgeschickt. „Wir sind fünf Fußminuten entfernt gelandet, haben den 35 Kilo schweren Hund zu viert zum Helikopter getragen“, erklärt Alpinpolizist Kurt Arnold (43).

Zitat Icon

 Hätten die Besitzer den 35 Kilo schweren Hund hinab ins Tal getragen, wäre ein alpiner Notfall zu befürchten gewesen.

Fligth-Operator Kurt Arnold, Alpinpolizei

Bild: Michael Dietrich

Vierbeiner und „Frauerl“ wurden ins Tal geflogen, „Sigi“ dann zum Tierarzt nach Bad Ischl gebracht, der ihm rettende Medikamente injizierte. Am Abend war der vierbeinige Patient außer Lebensgefahr.

„Sigi“ vor fünf Jahren, nach seiner Befreiung aus dem bulgarischen Verlies.
„Sigi“ vor fünf Jahren, nach seiner Befreiung aus dem bulgarischen Verlies.(Bild: Privat)

Besitzer glücklich
„Wir sind so froh, dass er überlebt hat. Wir haben ,Sigi‘ seit fünf Jahren. Er wurde aus einem Kerker in Bulgarien gerettet, hatte damals kein Fell mehr und ist uns sehr ans Herz gewachsen“, sagt Gabi B. Am Sonntag nahm der Hund auch wieder Nahrung zu sich: „Gassigehen ist aber noch nicht möglich.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
06.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Wohnhaus zerstört
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
251.000 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
131.873 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
126.494 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1447 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
668 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
565 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Mehr Oberösterreich
Suchaktion ausgelöst
Vermisste Schwimmerin (85) saß auf einer Parkbank
Von Schlange gebissen
„Wir sind so froh, dass unser Sigi überlebt hat“
Alkohol im Spiel
Nach Unfall flüchtete Lenker (23) samt Kennzeichen
Krone Plus Logo
„Hätte Tote gegeben“
Er ist einer der letzten Fährmänner des Landes
Krone Plus Logo
Schwer kranker Linzer
„Einen schönen Sommer möchte ich noch erleben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf