Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

50.000 Euro gefordert

Tür von Autobahn-WC reißt Wienerin den Finger ab

Wien
06.07.2026 05:00
Am Parkplatz Gönitz bei Wolfsberg geschah der Unfall, bei dem Melitta B. der Finger ...
Am Parkplatz Gönitz bei Wolfsberg geschah der Unfall, bei dem Melitta B. der Finger eingequetscht wurde.(Bild: Krone-Collage/Handler Wolfgang, Gerhard Bartel)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Ein dringendes Bedürfnis auf A2 wird für eine Hausärztin aus Meidling zu einer schmerzhaft-blutigen Tortur. Für einen abgerissenen Finger fordert die Wienerin nun 50.000 Euro Schmerzensgeld. Was die Asfinag als Betreiber des Autobahn-WCs dazu sagt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach einem Kongress in Italien fährt Melitta B. mit einer Kollegin auf der Südautobahn (A2) nach Wien zurück. Kurz vor Wolfsberg in Kärnten verspürt die Hausärztin ein dringendes Bedürfnis. Die Damen stoppen am Parkplatz Gönitz, dort sucht die Wienerin das Toilettenhäuschen auf. Mit für sie gravierenden Folgen. 

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
06.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
19° / 24°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
20° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
18° / 24°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
18° / 24°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
18° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Wohnhaus zerstört
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
251.000 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
131.873 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
126.494 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1447 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
668 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
565 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Mehr Wien
Interview und Konzert
Bassist Marcus Miller ehrt den großen Miles Davis
Krone Plus Logo
50.000 Euro gefordert
Tür von Autobahn-WC reißt Wienerin den Finger ab
Grande Finale
Das war drei Tage lang Vergnügen vom Feinsten
Sport Tv Logo
Berliner bei Vikings
„Soße kommt mir nicht auf das Wiener Schnitzel“
Highlights im Video:
Zweimal Remis – Rapid ohne Sieg in den Testspielen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf