Tür von Autobahn-WC reißt Wienerin den Finger ab

Nach einem Kongress in Italien fährt Melitta B. mit einer Kollegin auf der Südautobahn (A2) nach Wien zurück. Kurz vor Wolfsberg in Kärnten verspürt die Hausärztin ein dringendes Bedürfnis. Die Damen stoppen am Parkplatz Gönitz, dort sucht die Wienerin das Toilettenhäuschen auf. Mit für sie gravierenden Folgen.