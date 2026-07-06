„Danke Schifoan“: ÖSV-Dame erklärt ihren Rücktritt

Rücktritt im Lager der österreichischen Ski-Damen! Slalomläuferin Kathrin Stock hat im Alter von nur 24 Jahren das Ende ihrer aktiven Karriere bekannt gegeben.
Die Salzburgerin verabschiedete sich am Sonntag via Instagram vom Skisport. „Danke Schifoan für meine ersten Schwünge und Sprünge, neue Freundschaften, unzählige schöne Erlebnisse und Momente, lehrreiche Zeiten, einfach für alles“, schrieb Stock.
Vier Podestplätze im Winter
Sportlich verlief die vergangene Saison für die Athletin des SC Bischofshofen durchaus erfolgreich. Im Dezember gewann sie ein FIS-Slalomrennen im Kühtai, außerdem stand sie insgesamt viermal auf dem Podest. Bei den österreichischen Slalom-Meisterschaften auf der Reiteralm holte sie im April Rang drei.
Im Weltcup kam Stock zweimal zum Einsatz, verpasste jedoch jeweils die Qualifikation für den zweiten Durchgang.
Zum Abschluss bedankte sich die 24-Jährige bei ihrer Familie, ihren Freunden, Sponsoren und dem ÖSV. „Von jetzt an kommen die Genießer-Schwünge“, versprach sie.
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