„Danke Schifoan“: ÖSV-Dame erklärt ihren Rücktritt

Vier Podestplätze im Winter

Sportlich verlief die vergangene Saison für die Athletin des SC Bischofshofen durchaus erfolgreich. Im Dezember gewann sie ein FIS-Slalomrennen im Kühtai, außerdem stand sie insgesamt viermal auf dem Podest. Bei den österreichischen Slalom-Meisterschaften auf der Reiteralm holte sie im April Rang drei.