Nach Sieg über Brasilien: Wikinger-Party in Oslo

Norwegen feiert! Superstar Erling Haaland schoss seine Wikinger mit zwei Treffern gegen Brasilien ins Viertelfinal-Glück. Nach dem 2:1-Erfolg über den Rekord-Weltmeister wartet nun England, das Mexiko 3:2 bog. In Oslo wurde nach dem Triumph die Nacht zum Tag gemacht. . .
Tausende Menschen strömten nach dem Einzug der norwegischen Nationalmannschaft in die Innenstadt von Oslo, machten die Nacht zum Tag. Vor dem Königsschloss versammelten sich die Anhänger, sangen die Nationalhymne und führten den berühmten „Viking Row“ auf.
Selbst Kronprinz Haakon zeigte sich am Schloss im Norwegen-Schal, begrüßte die Fans und nahm so an den historischen Feierlichkeiten teil. Der 2:1-Sieg über Rekord-Weltmeister Brasilien und der damit verbundene Einzug ins WM-Viertelfinale schickte das ganze Land in Ekstase. Haakons Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra und sein Sohn Prinz Sverre Magnus waren beim Triumph live im Stadion in New York dabei.
So feierten die norwegischen Fans in Oslo durch die Nacht:
„Die Nacht, die wir nie vergessen werden“
Norwegische Medien verglichen den Erfolg mit dem „Wunder von Marseille“, als die Skandinavier schon bei der WM 1998 in Frankreich gegen Brasilien gewonnen hatten. Die Zeitung „Aftenposten“ reihte den aktuellen Sieg allerdings noch über jenem von vor 28 Jahren ein, schreibt von der „Nacht, die wir nie vergessen werden.“
Doppeltorschütze Erling Haaland hatte nach dem Spiel von einem der „verrücktesten Tage“ für sein Land gesprochen. Der 25-jährige Stürmer hält ja bereits bei sieben Treffern in vier Spielen bei dieser WM.
Im Viertelfinale wartet auf die Norweger nun England, das sich in Unterzahl mit 3:2 gegen Gastgeber Mexiko durchsetzen konnte.
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