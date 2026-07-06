Nach Sieg über Brasilien: Wikinger-Party in Oslo

„Die Nacht, die wir nie vergessen werden“

Norwegische Medien verglichen den Erfolg mit dem „Wunder von Marseille“, als die Skandinavier schon bei der WM 1998 in Frankreich gegen Brasilien gewonnen hatten. Die Zeitung „Aftenposten“ reihte den aktuellen Sieg allerdings noch über jenem von vor 28 Jahren ein, schreibt von der „Nacht, die wir nie vergessen werden.“