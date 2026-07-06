Sommer zurück: Bis zu 31 Grad zum Wochenstart

Sommer ist zurück

Wer also den Feierabend am Badesee, im Gastgarten oder bei einem Spaziergang verbringen möchte, hat gute Karten. Nach der zuletzt etwas unbeständigeren Wetterphase zeigt sich der Sommer zum Wochenstart wieder von seiner freundlicheren Seite. Auch im weiteren Wochenverlauf bleibt es sommerlich warm.