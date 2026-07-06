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Wetter am Morgen

Sommer zurück: Bis zu 31 Grad zum Wochenstart

Wetter
06.07.2026 05:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Harald Küng)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Der Montag macht den Anfang der neuen Woche gleich richtig angenehm. Wer am Morgen das Haus verlässt, darf sich vielerorts über Sonnenschein freuen und der Regenschirm kann meist zu Hause bleiben. Nur vereinzelt ziehen noch ein paar Wolken in Österreich durch den Himmel.

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Die Temperaturen starten mit elf bis 18 Grad frisch in den Tag. Am Nachmittag wird es dann wieder sommerlich warm, mit 24 bis 31 Grad. Am wärmsten wird es im Osten des Landes. Vereinzelte Schauer sind zwar nicht ganz ausgeschlossen, die meisten Regionen bleiben aber trocken.

Ideales Sommerwetter
Vor allem in den Bergen können sich am Nachmittag stellenweise etwas größere Quellwolken bilden. Wer dort eine Wanderung plant, sollte das Wetter daher im Auge behalten. Abseits davon überwiegt aber in weiten Teilen Österreichs freundliches Sommerwetter – ideale Bedingungen für einen Ausflug, einen Badetag oder den Feierabend im Freien.

Hier sehen Sie, wie das Wetter in Ihrem Bundesland aussieht:

Sommer ist zurück
Wer also den Feierabend am Badesee, im Gastgarten oder bei einem Spaziergang verbringen möchte, hat gute Karten. Nach der zuletzt etwas unbeständigeren Wetterphase zeigt sich der Sommer zum Wochenstart wieder von seiner freundlicheren Seite. Auch im weiteren Wochenverlauf bleibt es sommerlich warm.

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