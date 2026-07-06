Wie Martha Schultz die Wirtschaftskammer aufräumt

Mit Martha Schultz (62) ist nach Harald Mahrer erstmals nicht nur eine Frau, sondern auch ein neuer Stil in der Wirtschaftskammer eingezogen: Erdig statt schillernd, verbindend statt polarisierend – aber nicht minder machtbewusst. Dieser Tage hatte die Tiroler Unternehmerin ihre erste Feuerprobe.
Ihr Büro im 10. Stock des Büroturms der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in der Wiedner Hauptstraße bietet einen fantastischen Panoramablick auf Wien und Umgebung bis zum Schneeberg. Martha Schultz ist hier vergangenen November quasi über Nacht eingezogen. Harald Mahrer (53) hatte seinen Hut nehmen müssen, nachdem er sich in Sachen Kammer-Gagen in Halbwahrheiten verheddert hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.