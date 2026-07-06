Wie Martha Schultz die Wirtschaftskammer aufräumt

Ihr Büro im 10. Stock des Büroturms der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in der Wiedner Hauptstraße bietet einen fantastischen Panoramablick auf Wien und Umgebung bis zum Schneeberg. Martha Schultz ist hier vergangenen November quasi über Nacht eingezogen. Harald Mahrer (53) hatte seinen Hut nehmen müssen, nachdem er sich in Sachen Kammer-Gagen in Halbwahrheiten verheddert hatte.