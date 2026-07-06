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Sohn wird verdächtigt

Wurde Mango-Gründer Isak Andic ermordet?

Ausland
06.07.2026 05:00
Im Gegensatz zu seinem menschenscheuen Vater liebte Jonathan Andic den Jetset. Hier mit ...
Im Gegensatz zu seinem menschenscheuen Vater liebte Jonathan Andic den Jetset. Hier mit Marketingchefin Marta Palatchi und DJane Mia Moretti 2014 bei einer Modeschau(Bild: Getty Images/Miquel Benitez)
Porträt von Euke Frank
Von Euke Frank

Mango-Gründer Isak Andic verunglückte 2024 unter mysteriösen Umständen. Gerichte verdächtigen nun Sohn und Erbe Jonathan (45) des Mordes. Durch eine Kautionszahlung von einer Million Euro wartet er weitere Ermittlungen in Freiheit ab. Die einst schillernde Textil-Dynastie kämpft mit einer ungewissen Zukunft.

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Als Isak Andic (71) am 14. Dezember 2024 zu einer Wanderung im zerklüfteten Montserrat-Gebirge nahe Barcelona aufbrach, stand ein gewöhnlicher Familienausflug am Plan. Wenige Stunden später lag einer der reichsten Unternehmer Spaniens tot am Fuß einer mehr als hundert Meter tiefen Felswand. Die Behörden gingen zunächst von einem tragischen Unfall aus. Erst Monate später entwickelte sich aus dem Unglück einer der spektakulärsten Kriminalfälle der spanischen Wirtschaftsgeschichte. Heute steht ausgerechnet sein ältester Sohn Jonathan Andic unter Mordverdacht. Er weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück. Ein Urteil gibt es nicht – die Ermittlungen laufen, und für ihn gilt uneingeschränkt die Unschuldsvermutung.

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