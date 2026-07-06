Wurde Mango-Gründer Isak Andic ermordet?

Als Isak Andic (71) am 14. Dezember 2024 zu einer Wanderung im zerklüfteten Montserrat-Gebirge nahe Barcelona aufbrach, stand ein gewöhnlicher Familienausflug am Plan. Wenige Stunden später lag einer der reichsten Unternehmer Spaniens tot am Fuß einer mehr als hundert Meter tiefen Felswand. Die Behörden gingen zunächst von einem tragischen Unfall aus. Erst Monate später entwickelte sich aus dem Unglück einer der spektakulärsten Kriminalfälle der spanischen Wirtschaftsgeschichte. Heute steht ausgerechnet sein ältester Sohn Jonathan Andic unter Mordverdacht. Er weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück. Ein Urteil gibt es nicht – die Ermittlungen laufen, und für ihn gilt uneingeschränkt die Unschuldsvermutung.