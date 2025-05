Toyota Land Cruiser: Quadratisch, praktisch, gut

Stark offroad, okay auf der Straße

Das ist wirklich schade, weil der Land Cruiser sonst so ein erfreuliches Auto ist, auch dann, wenn man seine Offroad-Qualitäten nur als Notprogramm für eine eventuell eintretende Apokalypse spazieren fährt. Er kann, wenn man will. Wir haben’s hier trotz der stylischen Optik mit einem echten Geländewagen zu tun. Auch auf der Straße macht er eine gute Figur. Klar ist das Fahrwerk kein Feingeist, aber für einen Legende-Geländewagen fährt er sich wirklich geschmeidig mit seiner hinteren Starrachse. Er wankt ein wenig und die Dämpfer sprechen auch eher brachial an, aber das gehört dazu.