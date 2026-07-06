Wenn der Milliardär den Papst herausfordert

Nun war Thiel bei einem Festival in Aspen im Bundesstaat Colorado zu Gast. Dort warf er Papst Leo XIV. vor, dass dieser für Chinas Kommunisten arbeiten würde. Hintergrund der Attacke des Tycoons gegen den Papst ist ein vatikanisches Lehrschreiben, in dem Leo eine stärkere internationale Regulierung von künstlicher Intelligenz fordert.