Wenn der Milliardär den Papst herausfordert

Gemessen an den Verrücktheiten der Welt, sind Stocker und Babler kreuzbrave Leut, vor denen sich keiner fürchten muss. Sogar Kickl kommt einem fast schon putzig vor, wenn man sieht, wie Tech-Giganten vom Schlag eines Peter Thiel schamlos dort zuschlagen, wo Gott wohnt.
Genau: Die Rede ist von dem mit Spionagetechnik zum Milliardär gewordenen Amerikaner Peter Thiel, der nicht nur mit Trump und Kurz befreundet ist, sondern bei dem auch schon politische Talente aus der SPÖ angeheuert hatten.
Einer breiten Öffentlichkeit ist Thiels Name erst seit Kurzem bekannt. Nämlich seit man bei den vom Wiener Rathaus subventionierten Festwochen auf die doppelt dumme Idee gekommen war, Peter Thiel auf die Bühne einzuladen, um ihn dann unter großem Getöse wieder auszuladen.
Nun war Thiel bei einem Festival in Aspen im Bundesstaat Colorado zu Gast. Dort warf er Papst Leo XIV. vor, dass dieser für Chinas Kommunisten arbeiten würde. Hintergrund der Attacke des Tycoons gegen den Papst ist ein vatikanisches Lehrschreiben, in dem Leo eine stärkere internationale Regulierung von künstlicher Intelligenz fordert.
Thiels Angriff auf den Papst ist keine harmlose Aktion irgendeines Spinners. Hier fordert einer der mächtigsten Unternehmer der Welt den Stellvertreter Christi zum Duell heraus.
Das ist kein schlechter Science-Fiction-Film aus Hollywood. Es ist die weltpolitische Wirklichkeit, die zeigt, wie die Macht auf der Welt jetzt neu verteilt wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.