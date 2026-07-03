Mitten im Meistertrubel platzte die Transferbombe

Mit acht Meistertiteln seit 2000 sind die Kapfenberg Bulls (vor Gmunden mit sechs Titeln) die erfolgreichste Organisation im Basketball-Jahrtausend – das gehört gefeiert! „Wir feiern ohnehin seit zwei Wochen“, grinste Bulls-Präsident Gernot Mach, der zuletzt eine Party in Italien für Spieler und Betreuer organisierte, bei der Meisterfeier im Bulls Home, bei der sich der Verein bei den vielen, treuen Sponsoren und Gönnern bedankte. Mittlerweile schossen die Bulls ja auf ein Budget von an die 1,2 Millionen Euro in die Höhe. Diese Summen müssen aber Jahr ein, Jahr aus auch bestätigt werden.