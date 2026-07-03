Wimbledon-Märchen: Comeback, Sieg und Tränen

Auch seine Partnerin weint

„Nach den US Open musste ich pausieren, um meine Verletzung zu behandeln. Diese Zeit war extrem hart. Noch vor einem halben Jahr wusste ich nicht, ob ich überhaupt zurückkommen könnte“, begann der 28-Jährige zunächst und brach schließlich in Tränen aus: „Ich bin überglücklich, wieder hier zu sein.“