Wimbledon-Märchen: Comeback, Sieg und Tränen

Tränenreiches Comeback in Wimbledon! Roman Safiullin kehrte nach schweren Monaten auf die große Tennis-Bühne zurück und konnte dabei durchaus überraschend Wunderkind Joao Fonseca in drei Sätzen besiegen. Nach dem Match gab er ein emotionales Interview, das auch seine Partnerin auf der Tribüne zu Tränen rührte.
Nach seinem Aus bei den US-Open im vergangenen Jahr hatte Safiullin mit einer schweren Knieverletzung zu kämpfen. Es folgten Monate, die von Schmerzen und Zweifeln geprägt waren.Der Kampf zurück auf den Tennisplatz ist aber gelungen, und der Russe konnte in Wimbledon nun sein Comeback geben.
Dort konnte er nun sogar gegen Wunderkind Fonseca triumphieren (6:3, 6:3, 6:3) und sich ein Achtelfinal-Match gegen Novak Djokovic sichern. Ein besonderes Märchen, das bei Safiullin auch große Emotionen weckte. Nach dem Sieg gegen den brasilianischen Youngster brachen diese beim Interview schließlich hervor.
Auch seine Partnerin weint
„Nach den US Open musste ich pausieren, um meine Verletzung zu behandeln. Diese Zeit war extrem hart. Noch vor einem halben Jahr wusste ich nicht, ob ich überhaupt zurückkommen könnte“, begann der 28-Jährige zunächst und brach schließlich in Tränen aus: „Ich bin überglücklich, wieder hier zu sein.“
Die Fans zeigten sich ergriffen und es wurde still. Eine Szenerie, die schließlich Safiullins Partnerin Liudmyla Smolanova auf der Tribüne ergriff. Auch ihr kullerten Tränen über die Wangen. Nach Monaten des Leidens durfte sich das Paar endlich über das erhoffte Comeback-Märchen freuen. Und es ist ja noch nicht zu Ende ...
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