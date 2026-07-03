Australien gegen Ägypten – ab 20 Uhr LIVE

Sechzehntelfinale bei der Fußball-WM. Australien trifft auf Ägypten, wir berichten ab 20 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Australien und Ägypten kämpfen bei der Fußball-WM in Dallas um ein Achtelfinalticket, das dem Sieger wohl ein Duell mit Superstar Lionel Messi beschert. Denn in der Runde der letzten 16 wartet der Gewinner des Spiels zwischen Weltmeister Argentinien und Kap Verde. Das ägyptische Team sorgt sich vor seinem ersten WM-K.o.-Spiel seit 92 Jahren um seinen Starspieler. Mohamed Salah laboriert an einer Oberschenkelblessur.
Der 34-Jährige hatte sich in der Vorrunde gegen den Iran (1:1) eine Zerrung zugezogen. Am Mittwoch nahm Salah wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teil, was Optimismus im ägyptischen Lager schürt. Die „Pharaonen“ sind im Turnier noch ungeschlagen, ein Sieg und zwei Remis stehen zu Buche. Gegen die „Aussies“ gehen die Nordafrikaner als leichte Favoriten in die Partie.
„Fressen oder gefressen werden“
Die Australier freuen sich auf die Begegnung mit Salah und Co. „Mo Salah ist ein Spitzenspieler. Er gehört schon sehr lange zur Elite. Wir müssen uns auf jeden Fall überlegen, wie wir ihn und Ägypten stoppen können“, erklärte Außenverteidiger Jordan Bos vor dem möglichen Duell mit der Liverpool-Legende. „Es heißt: Fressen oder gefressen werden. So werden alle in das Spiel gehen, und so werde auch ich in das Spiel gehen“, meinte der Feyenoord-Legionär.
Die „Socceroos“ stehen nach je einem Sieg, Remis und Niederlage in der Gruppenphase zum bereits dritten Mal in der K.o.-Phase bei einer Weltmeisterschaft. Ein Sieg ist dort allerdings noch nicht geglückt. Das will die Mannschaft von Coach Tony Popovic nun ändern.
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