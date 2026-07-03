Australien gegen Ägypten – ab 20 Uhr LIVE

„Fressen oder gefressen werden“

Die Australier freuen sich auf die Begegnung mit Salah und Co. „Mo Salah ist ein Spitzenspieler. Er gehört schon sehr lange zur Elite. Wir müssen uns auf jeden Fall überlegen, wie wir ihn und Ägypten stoppen können“, erklärte Außenverteidiger Jordan Bos vor dem möglichen Duell mit der Liverpool-Legende. „Es heißt: Fressen oder gefressen werden. So werden alle in das Spiel gehen, und so werde auch ich in das Spiel gehen“, meinte der Feyenoord-Legionär.