Bruder von Spanien-Star verzückt die Fußballwelt

„Ich bin jetzt bei 100 Prozent“

Nach einem harten Frühjahr, seit April hatte Yamal mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen, geht es für ihn wieder bergauf. Gegen Österreich stand er erstmals bei einer WM in der Startelf. „Ich bin jetzt bei 100 Prozent. Ich bin bereit, so viele Minuten zu spielen, wie der Trainer möchte“, so der Flügelflitzer. „Natürlich muss ich mich weiter ausruhen und gut auf mich achten, aber ich bin bei 100 Prozent.“