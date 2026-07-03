Bruder von Spanien-Star verzückt die Fußballwelt

Im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft bezwang Favorit Spanien Österreich klar mit 3:0. Auch auf den Rängen stach vor allem ein Iberer hervor: Keyne Yamal. Der Bruder von Barca- und Spanien-Star Lamine Yamal verzückt die Fußballwelt mit seinem Jubel.
Sportlich war am Donnerstag alles klar: Im Sechzehntelfinale der WM triumphierte Spanien mit 3:0 gegen Österreich. Mega-Talent Lamine Yamal blieb zwar ohne Torerfolg, lieferte aber einmal mehr eine starke Leistung. Jedes seiner Dribblings brachte die Mehrheit der 70.492 Zuschauer im SoFi-Stadium in Los Angeles zum Jubeln. Und einen ganz besonders. . .
Nämlich Keyne Yamal, den dreijährigen Bruder von Lamine. Dieser wurde nämlich mehrmals im Fernsehen beim Jubeln gezeigt, die Szenen gingen in den sozialen Medien viral. Yamal selbst wurde nach der Partie auf die Szenen angesprochen: „Es rührt mich, meinen Bruder so glücklich zu sehen. Ich liebe meinen Bruder über alles! Er ist wie ein Sohn für mich.“
„Ich bin jetzt bei 100 Prozent“
Nach einem harten Frühjahr, seit April hatte Yamal mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen, geht es für ihn wieder bergauf. Gegen Österreich stand er erstmals bei einer WM in der Startelf. „Ich bin jetzt bei 100 Prozent. Ich bin bereit, so viele Minuten zu spielen, wie der Trainer möchte“, so der Flügelflitzer. „Natürlich muss ich mich weiter ausruhen und gut auf mich achten, aber ich bin bei 100 Prozent.“
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