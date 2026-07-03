Wer jetzt zu den mächtigsten Männern Irans zählt

Wer folgt nach dem Tod von Ayatollah Ali Khamenei, dem Obersten Führers der Islamischen Republik? Im Zentrum der Spekulationen steht sein Sohn Mojtaba, dem seit Jahren großer Einfluss zugeschrieben wird. Doch die Macht verteilt sich tatsächlich gleich auf ein ganzes Gefüge aus Geistlichen, Militärs, Sicherheitsapparaten und politischen Netzwerken. Eine Übersicht der derzeit mächtigsten Männer des Irans.
Über Jahre hinweg war Mojtaba Khamenei einer der einflussreichsten Unbekannten des Landes: Der Sohn von Ayatollah Ali Khamenei trat kaum öffentlich auf, bekleidete kein bedeutendes Regierungsamt und mied das Rampenlicht. Dennoch wird ihm von Iran-Kennern seit Langem ein erheblicher Einfluss innerhalb des Machtapparates zugeschrieben.
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