Therme am Klopeiner See: Baustart 2027 möglich

So schnell kann eine Gemeinderatssitzung zum „Event“ werden: Nimmt man in St. Kanzian das Wort „Therme“ in den Mund, horchen alle ein bisschen genauer hin. Nicht umsonst ist der Bau einer solchen seit mehr als 20 Jahren Thema in der Tourismusgemeinde. Wie berichtet, will die Merlago Projektentwicklung GmbH & Co KG am Ostufer die „Therme St. Kanzian“ bauen. Das Konzept sieht neben der 8000-Quadratmeter-Therme für bis zu 800 Gäste ein 4-Stern-Hotel mit 400 Betten vor.