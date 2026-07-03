Nach Selbstjustiz: Vater enthaftet, aber bedroht

„Wenn er rauskommt, stech ich ihn ab“

„Man versteht, dass Eltern ihre Kinder beschützen wollen, aber Selbstjustiz darf es nicht geben“, mahnt Herr Rat. Das unmündige Opfer kann für den Flammenangriff nicht belangt werden. Auch nicht für eine Drohung, die der 13-Jährige laut einem Zeugen gegen den Vater aussprach: „Wenn er rauskommt, stech ich ihn ab“, soll er gesagt haben. Der Zeuge ergänzte: „Und ich traue ihm das auch zu.“