Radikale Pläne der ATP sorgen für große Aufregung

Heliovaara schockiert

Der Weltranglistenerste Harri Heliovaara zeigte sich schockiert. „Traurig, dass die Dinge diesen falschen Weg gehen. Es ist eine sehr geldgetriebene Welt.“ Sämtliche Tennis-Asse teilten auf ihren sozialen Kanälen ein Statement mit der Hauptbotschaft zur Aufforderung zum konstruktiven Dialog. In einem längeren Schreiben stand u.a. zu lesen: „Doppel ist keine Faschings-Nebenshow. Das ist keine kleine Anpassung. Es ist der Plan, das Doppel als legitimen Beruf zu beenden – verkleidet als eine Einsparungsmaßnahme.“ Neben vielen weiteren Argumenten, auch jenem, dass der Tennissport eigentlich boomt, wird auch festgehalten, dass weltweit 70 Prozent der Freizeitsportler Doppel spielen.