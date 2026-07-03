Kleiner Bub entdeckt Riesen-Hai an Italien-Strand

Tier wog über 500 Kilogramm

Die Küstenwache brauchte schließlich mehr als zwei Stunden, um den weit über 500 Kilogramm schweren Kadaver auf ein Boot zu hieven. Im Hafen wurde der Hai mit einem Gabelstapler abtransportiert. Zur Todesursache des Tieres ist nichts bekannt. Experten sagten, es sei „praktisch unversehrt“ gewesen und wies nicht einmal die üblichen Anzeichen von Verwesung auf.“