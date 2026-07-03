Halbe Tonne schwer
Kleiner Bub entdeckt Riesen-Hai an Italien-Strand
Für die Badegäste war es ein Schock mitten in der Urlaubssaison: An einem beliebten Strand in der Toskana entdeckte ein kleiner Junge einen riesigen Hai. Videos zeigen das fast fünf Meter lange Tier.
Ein fünfjähriger Bub erlebte an einem beliebten Strand in Italien einen echten Schreckmoment. Beim Tauchen blickte er plötzlich in die Augen eines riesigen Hais. Glücklicherweise konnte das Tier niemandem mehr etwas antun, es war bereits tot, als es an dem Strand in Follonica angespült wurde.
Videos zeigen, wie das Tier aus dem Wasser geborgen wurde:
Tier wog über 500 Kilogramm
Die Küstenwache brauchte schließlich mehr als zwei Stunden, um den weit über 500 Kilogramm schweren Kadaver auf ein Boot zu hieven. Im Hafen wurde der Hai mit einem Gabelstapler abtransportiert. Zur Todesursache des Tieres ist nichts bekannt. Experten sagten, es sei „praktisch unversehrt“ gewesen und wies nicht einmal die üblichen Anzeichen von Verwesung auf.“
Äußerst seltenes Exemplar gefunden
Laut Experten handelt es sich um einen sogenannten Stumpfnasen-Sechskiemerhai. Diese sind äußerst selten und leben normalerweise in den dunklen Tiefen der Meere. Nur nachts wagen sie sich gelegentlich in flachere Gewässer, weshalb Menschen ihn nur kaum zu Gesicht bekommen. Tödliche Angriffe auf Personen sind bislang nicht bekannt.
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