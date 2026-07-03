Model Leni Klum: Sexy Schmusestunde mit „Fritz“

Diese sexy Schmusestunde erfreut nicht nur „Fritz“: Auf Instagram veröffentlichte Leni Klum nämlich eine Clip, der die Herzen ihrer Fans höher schlagen lässt. Beim Busseln mit Mama Heidis herzigem Hündchen präsentiert die Model-Schönheit ganz nebenbei auch ihre heißen Bikinikurven.
Eigentlich ist „Fritz“ in den letzten Wochen ja zu Heidi Klums treuem Begleiter geworden. Das Hündchen, das die Model-Beauty vor einigen Wochen in New York spontan adoptiert hatte, kuschelt hie und da aber gerne auch mal fremd, wie ein Video aus Leni Klums Instagram-Storys beweist.
Leni räkelt sich im String-Bikini
In dem Schwarz-Weiß-Clip ist die 22-Jährige beim Kuscheln und Knuddeln mit „Fritz“ zu sehen. Und zahlreiche Bussis gibt‘s für den süßen Vierbeiner von Leni obendrein.
Doch die Fans haben bei diesen Szenen sicherlich nicht nur Augen für „Fritz“, sondern auch für die sexy Bikini-Kurven von Klum junior. Denn Leni hielt die Schmusestunde mit dem Fellknäuel am Pool ab – und trug dabei einen ziemlich knapp bemessenen String-Bikini.
Studium hat Priorität
Dass die Promi-Tochter die Model-Gene ihrer berühmten Mama geerbt hat, ist aber längst kein Geheimnis mehr. Mama und Tochter stellten das in der Vergangenheit unter anderem bei gemeinsamen Dessous-Shootings für die italienische Wäschemarke Intimissimi unter Beweis.
Doch Leni Klum schaut nicht nur gut aus, sie ist auch schlau. Zuletzt forcierte sie nämlich nicht nur ihre Model-Karriere, sondern studiert seit 2022 auch Innenarchitektur an der renommierten New York University und betonte, das das Studium für sie oberste Priorität hat.
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