Millionenregen für Altach! Abgang in die Ligue 1

Mohamed Ouedraogo setzt seine Fußball-Karriere beim französischen Erstligisten Olympique Lyon fort. Der 23-jährige Verteidiger unterzeichnete am Freitag einen bis Ende Juni 2031 gültigen Vertrag. Die Ablösesumme beträgt 2,2 Millionen Euro, an Bonuszahlungen könnten in der Zukunft noch bis zu 600.000 Euro dazukommen.
Das gab der Ligue-1-Klub bekannt. Ouedraogo war 2025/26 bei Altach nicht wegzudenken, brachte es in 35 Pflichtspielen auch auf vier Tore und drei Assists.
„Ein Traum, der wahr wird“
Der neunfache Burkina-Faso-Teamspieler wird damit zum Clubkollegen von Ex-Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup. „Ich habe diese Mannschaft schon immer oft verfolgt, da mein Vater ein großer Fan von OL war. Heute zu diesem Verein zu kommen, bedeutet mir sehr viel – es ist ein Traum, der wahr wird“, sagte Ouedraogo. Altachs Sportdirektor Philipp Netzer hob das Positive hervor: „Der Transfer zeigt, dass wir jungen Spielern hier eine echte Bühne bieten, um sich zu zeigen und den nächsten großen Schritt vorzubereiten.“
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