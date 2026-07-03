Millionenregen für Altach! Abgang in die Ligue 1

„Ein Traum, der wahr wird“

Der neunfache Burkina-Faso-Teamspieler wird damit zum Clubkollegen von Ex-Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup. „Ich habe diese Mannschaft schon immer oft verfolgt, da mein Vater ein großer Fan von OL war. Heute zu diesem Verein zu kommen, bedeutet mir sehr viel – es ist ein Traum, der wahr wird“, sagte Ouedraogo. Altachs Sportdirektor Philipp Netzer hob das Positive hervor: „Der Transfer zeigt, dass wir jungen Spielern hier eine echte Bühne bieten, um sich zu zeigen und den nächsten großen Schritt vorzubereiten.“