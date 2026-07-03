Warum bei der MedUni-Prüfung Zangen verboten sind

In Hundertschaften spuckte die U2 am frühen Freitagmorgen Burschen und Mädchen bei der Station Messe/Prater aus, die in Wien Medizin studieren wollen. 8.235 Anmeldungen hat es allein für den Aufnahmetest in Wien gegeben, 6.573 sind tatsächlich gekommen. Studentenvertreter weisen ihnen den Weg, sprechen ihnen Mut zu – und informieren über die Regeln, etwa: Das Mitbringen von Drähten und Zangen ist streng verboten.