Warum bei der MedUni-Prüfung Zangen verboten sind

Die „Krone“ hat mit über 6500 jungen Menschen am Freitagfrüh den Weg in die Wiener Messehalle angetreten: Nur 784 von ihnen werden am Ende des Tages ihren Studienplatz an der MedUni Wien erkämpft haben. Davor gibt es strengere Kontrollen als am Flughafen – auch auf mitgebrachte Zangen.
In Hundertschaften spuckte die U2 am frühen Freitagmorgen Burschen und Mädchen bei der Station Messe/Prater aus, die in Wien Medizin studieren wollen. 8.235 Anmeldungen hat es allein für den Aufnahmetest in Wien gegeben, 6.573 sind tatsächlich gekommen. Studentenvertreter weisen ihnen den Weg, sprechen ihnen Mut zu – und informieren über die Regeln, etwa: Das Mitbringen von Drähten und Zangen ist streng verboten.
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