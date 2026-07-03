Nach Alkohol-Tests nun auch Doping-Proben im Darts

Weil Österreichs Dartsverband Alkohol als leistungssteigernd einstuft, gelten bei den ÖDV-Events seit dem Frühjahr nun strikt 0,0 Promille. Was auch kontrolliert wird! „Bisher hatte von rund 160 Getesteten kein einziger Alkohol konsumiert, was mich sehr freut“, sagt der ÖDV-Anti-Doping-Beauftragte Daniel List und ergänzt: „Natürlich nehmen einige wegen der 0,0-Promille-Grenze nicht mehr teil, aber da sagen wir als Verband ganz klar: ,Wenn dir Alkohol wichtiger ist als dein Sport, dann brauchen wir dich eh nicht.’“