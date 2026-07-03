48-Jähriger verprasste Vermögen der eigenen Oma

Kleine List mit großer Wirkung

Per Telefon gelang es den Ermittlern schließlich, Kontakt zu ihm aufzunehmen – und um ihm endlich habhaft zu werden, erzählten sie dem 48-Jährigen, dass für die Abholung eines „wichtigen Schriftstücks“ sein persönliches Erscheinen notwendig sei, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Dass es sich bei dem Dokument aber um die von der Staatsanwaltschaft erlassene Festnahmeanordnung handelte, bemerkte der Verdächtige erst, als es zu spät war.