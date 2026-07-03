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Das sind die Maßnahmen

Bär soll jetzt besendert und vergrämt werden

Tirol
03.07.2026 11:03
Der genaue Aufenthaltsort des Bären ist aktuell nicht bekannt (Symbolbild).
Der genaue Aufenthaltsort des Bären ist aktuell nicht bekannt (Symbolbild).(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Achtmal konnte heuer bisher im Tiroler Bezirk Landeck die Präsenz eines Bären nachgewiesen werden. Auch wenn aktuell keine erhöhte Gefahr für die Bevölkerung bestehe, reagiert nun das Land mit einer Verordnung zur Besenderung und Vergrämung eines solchen großen Beutegreifers. Was man darunter versteht.

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Neben Wildkamera- und Videoaufnahmen sowie Spuren, Haarproben und einer Losung habe es zuletzt Ende Juni bei einem gerissenen Schaf auf einer Alm im Gemeindegebiet von Nauders den konkreten Verdacht auf die Beteiligung eines Bären gegeben.

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