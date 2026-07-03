Bär soll jetzt besendert und vergrämt werden

Achtmal konnte heuer bisher im Tiroler Bezirk Landeck die Präsenz eines Bären nachgewiesen werden. Auch wenn aktuell keine erhöhte Gefahr für die Bevölkerung bestehe, reagiert nun das Land mit einer Verordnung zur Besenderung und Vergrämung eines solchen großen Beutegreifers. Was man darunter versteht.