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Formel-1-TICKER

LIVE ab 13.30 Uhr: Training für den Silverstone-GP

Formel 1
03.07.2026 05:24
Kann Lewis Hamilton bei seinem Heimrennen in Silverstone wieder einmal aufzeigen?
Kann Lewis Hamilton bei seinem Heimrennen in Silverstone wieder einmal aufzeigen?(Bild: AP/Philippe Magoni)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es ist wieder so weit: In der Formel 1 steht am Wochenende der Große Preis von Großbritannien in Silverstone auf dem Programm. Um 13.30 Uhr startet das erste und einzige freie Training. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Hier der ZWISCHENSTAND:

Hier der Stand in der Fahrer-WM:

Nach fünf Siegen des Italieners und WM-Leaders Kimi Antonelli sind die beiden vergangenen Formel-1-Rennen an Briten gegangen. Lewis Hamilton gewann im Ferrari in Barcelona, Antonellis Mercedes-Teamkollege George Russell am Sonntag auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Am Sonntag (16 Uhr) will das Duo in Silverstone mit Heimvorteil nachlegen, deren Landsmann und Weltmeister Lando Norris ein Wörtchen mitreden. Doch nicht nur Max Verstappen möchte da reinfunken.

„... aber es könnte auch Max gewinnen!“
Für das Zuschauer-Interesse am 60. Silverstone-Rennen sollte die Hochform der britischen Piloten gerade recht kommen. Bei Hamiltons erstem Ferrari-Triumph Mitte Juni in Spanien gab es mit Russell und Norris auf den Plätzen den ersten Dreifach-Erfolg in einem Grand Prix für Großbritannien seit 1968. Russell jedenfalls will das Momentum aus der Steiermark mitnehmen. „Es mag wieder ein großartiges Wochenende für uns werden, aber es könnte auch Max gewinnen“, ist sich Russell der vom vierfachen Weltmeister ausgehenden Gefahr bewusst.

„Ich musste lachen!“
Mit Rang zwei in Spielberg war der Niederländer so knapp am Sieg wie heuer noch nie. Die zum Heimrennen seines Teams Red Bull mitgebrachten Updates hatten voll eingeschlagen. Silverstone aber ist anders. „Ich musste lachen“, berichtete Verstappen über seine Reaktion auf ein paar zuletzt am Simulator gedrehte Silverstone-Runden. Durch lange Geraden und schnelle Kurven bestehen am Traditionskurs weniger Möglichkeiten zur Energierückgewinnung. Daher kommt es in Silverstone mehr darauf an, die Energie über die gesamte Runde hinweg effektiv zu steuern.

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