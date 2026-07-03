LIVE ab 13.30 Uhr: Training für den Silverstone-GP

„... aber es könnte auch Max gewinnen!“

Für das Zuschauer-Interesse am 60. Silverstone-Rennen sollte die Hochform der britischen Piloten gerade recht kommen. Bei Hamiltons erstem Ferrari-Triumph Mitte Juni in Spanien gab es mit Russell und Norris auf den Plätzen den ersten Dreifach-Erfolg in einem Grand Prix für Großbritannien seit 1968. Russell jedenfalls will das Momentum aus der Steiermark mitnehmen. „Es mag wieder ein großartiges Wochenende für uns werden, aber es könnte auch Max gewinnen“, ist sich Russell der vom vierfachen Weltmeister ausgehenden Gefahr bewusst.