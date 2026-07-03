In diesen Ländern sind viele Badegewässer belastet

EU-Kommission räumt Probleme mit Blaualgen ein

„An Badestellen sollte vor dem Baden gewarnt werden, wenn das Wasser nachweislich mit Schadstoffen in stark erhöhten Konzentrationen belastet ist“, sagte der Chemiker Markus Große Ophoff von der Hochschule Osnabrück. Das gelte vor allem für vulnerable Gruppen wie Schwangere und Kinder. Besonders stark mit PFAS belastet können der Schaum an Seen und Meeresschaum sein. Die EU-Kommission hat in einem Bericht von 2025 selbst Probleme mit Blaualgen eingeräumt. Höhere Temperaturen würden die Vermehrung dieser Erreger fördern, heißt es darin. Künftig müsse man diesem Thema mehr Aufmerksamkeit widmen.