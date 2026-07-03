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Transfer von DFB-Star

Fix! Nach WM-Debakel gibt‘s nun den Bayern-Vertrag

Deutsche Bundesliga
03.07.2026 14:03
Nathaniel Brown (rechts) ist Bayerns nächster Toptransfer.
Nathaniel Brown (rechts) ist Bayerns nächster Toptransfer.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Jetzt ist der nächste Bayern-Transfer in trockenen Tüchern. Am Freitag haben die Münchner die Verpflichtung von DFB-Nationalspieler Nathaniel Brown offiziell gemacht. Nach der WM-Blamage mit den Deutschen soll er beim Rekordmeister jetzt neues Selbstvertrauen holen. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2031.

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Schon am Rande der Weltmeisterschaft war berichtet worden, dass zwischen Brown und den Bayern alles klar sein soll. Nachdem die DFB-Auswahl gegen Paraguay überraschend schon im WM-Sechzehntelfinale die Segel streichen musste, ging der Transfer des 23-Jährigen nun sogar schneller als geplant über die Bühne.

Zweiter Toptransfer perfekt!
Donnerstagfrüh wurde Brown vor der Klinik Barmherzige Brüder in München gesichtet. Dort absolvierte der Linksverteidiger den ersten Teil der sportmedizinischen Untersuchung. Nach dem anschließenden zweiten Teil der Untersuchung stand dann am Freitag die Unterschrift an. 

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Brown kommt von Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt Brown und soll rund 50 Millionen Euro plus mögliche fünf Millionen an Bonuszahlungen kosten. Nach Marokkos WM-Held Ismael Saibari ist Brown die zweite Topverpflichtung der Bayern in diesem Transfersommer.

„Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen der Welt. Die Chance, für diesen Klub zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht“, wird Brown in einer Bayern-Aussendung zitiert. 

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