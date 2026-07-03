Fix! Nach WM-Debakel gibt‘s nun den Bayern-Vertrag

Schon am Rande der Weltmeisterschaft war berichtet worden, dass zwischen Brown und den Bayern alles klar sein soll. Nachdem die DFB-Auswahl gegen Paraguay überraschend schon im WM-Sechzehntelfinale die Segel streichen musste, ging der Transfer des 23-Jährigen nun sogar schneller als geplant über die Bühne.